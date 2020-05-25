國際財經 即巿股評

內地未有公布GDP目標，加上港版國安法憂慮，同時美國制裁33間華資機構，港股上周五墜地過千點，在全球新冠疫情尤其西方國家依然沒完沒了，依然未能動搖美股，上周五標指更微升0.2%，收2955，今晚美股假期休市，今年暫跌8.5%，與200天牛熊線現處2999點低1.5%，而全球股市依然唔睇好。

尤其避險指標的彭博美滙指數(BBDXY)企穩1240掉頭(圖一)，加上美國10年與30年債息未有大幅回升，同時美股確實唔平，自3月中大跌後，市場已經大幅下調標指盈利預測，之後美股反彈，現處預期今年市盈率高達23.7倍(圖二)，比起大跌前不足廿倍明顯升唔少。

羅素二千市盈率近70倍

羅素2000更加誇張，經過每股盈利大幅下調後，羅素2000預期市盈率更升到67.9倍(圖四)，更是史上最高，完全喺堅離地，大幅調整只是時晨未到！

港股經過大洗劫後，不排除短期會出現反彈，但之後除了看政局發展外，還要望實離岸人民幣，始終恒指與人民幣關係大，執筆時造7.1537兌一美元，要留意人仔會否貶穿7.2大位，一旦連大位都穿埋，港股難免會有新一輪沽壓。

金價橫行等東風起

金價近期似橫行，從周線圖看更可明顯，過去六周在1659至1765美元(圖四)爭持，在中美矛盾升級下，加上聯儲局資產負債表已突破七萬億美元，更重要是未見大幅減慢跡象，黃金依然會有運行，或者待十周線進一步拉上，金價先會突破1765美元。

銀價上周CHOK上CHOK落，由於波幅大，一度跌穿16.85美元止蝕位後回升，現處16.97美元。對於銀價，筆者如同金價一樣依然睇好，全球濫發銀紙，商品依然屬首選，加上金銀比率仍處100樓上，依然大有追落後空間。

最後，上周筆者公布假倉模擬回報，最近收到讀者電郵查詢可否公布網址，但筆者暫時未有打算，因為市況太過波動，倉位上不排除每日會作微調，故此打算每個月底只公布頭五大持股，類似市面基金做法一樣。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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