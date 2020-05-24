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今日 02:16 國際財經

儲局官員:美國今年底失業率料維持逾10%

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美國波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengen)表示，聯儲局推出的「主街」(Main Street)貸款計劃，將於本周接受中小企申請。

羅森格倫接受哥倫比亞廣播公司訪問時指出，主街貸款最快可於一周內開放給申請者。波士頓聯儲銀行負責監督計劃。

羅森格倫指出，在新冠肺炎疫情衝擊下，美國今年底失業率預料仍處於10%以上。相信要到疫苗成功推出後，經濟才有望重返疫情前水平。

羅森格倫相信，美國需要更多刺激經濟的財政措施與貨幣政策。

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