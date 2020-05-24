國際財經

新冠肺炎疫情爆發以來，美國投資者憧憬一些疫苗研發企業獲得業務發展空間，因此追捧疫苗概念股份，股價升勢相當凌厲。不過，部分基金經理認為，疫苗研發企業的股價變得相對較昂貴，考慮轉為追捧製造新冠病毒檢測產品的企業。

根據美銀調查，疫情爆發以來，48%基金經理將健康護理類股份的持有比重，提高至較平均為高的水平。標準普爾健康護理分類指數自3月低位回升，累計漲幅近34%。另外，由於市場憧憬美國及其他國家陸續重啟經濟活動，美股自3月底谷底也扳升30%。

個別股份方面，疫苗研發公司Moderna與Inovio，今年以來股價累計升幅分別為2.53倍與3.27倍。上周，強生與葛蘭素史克等大型藥品類企業，表示在疫苗研發方面取得進展，股價也受惠。市場預期，生化藥廠吉利德(Gilead Sciences)將在兩周內公布疫苗研究進展。輝瑞(Pfizer)預期5月底也會公布相關消息。

Osterweis Fund聯席基金經理Larry Cordisco表示，眾多藥品企業投身疫苗研發，最終是否全都能獲利令人感到疑惑。因此，他建議不妨考慮其他藥業股，包括生產快速檢測包公司Danaher。

Causeway Capital Management基金經理Alessandro Valentini沒有投資在疫苗研發類企業，而是追捧研發檢測包的武田製藥。他相信，這類企業的產品在抗疫大環境下將受到市場歡迎，股價屬於具吸引水平。

Driehaus Event Driven Fund基金經理Mike Caldwell指出，旗下基金追捧對象是疫苗生產所須材料的供應商，包括羅氏藥廠(Roche)與雅培(Abbott)，也有吸納檢測包生產企業包括Luminex。