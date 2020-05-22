國際財經

全國人大將審議香港的國家安全法，中美關係再度緊張，美股三大指數早段受壓，道指最多曾挫180點；不過，市場憧憬美國陸續重開經濟，加上今年內有望成功研發新冠肺炎疫苗，美股受到支持，道指收市跌幅收窄；納指及標指則反覆溫和高收。

道指收市報24465點，跌8點或0.04%；標普500指數收市報2955點，升6點或0.24%；納指收市報9324點，上揚39點或0.43%。油股雪佛龍下滑1.91%，為表現最差的道指成分股；對中美貿易關係敏感的重型機械股Caterpillar，和飛機製造商波音分別倒退1.39%和1.06%。醫療保險股UnitedHealth上升1.06%，為升幅最大的道指成分股，旅遊保險股Travelers都進賬0.94%。

本周累計，道指抽升3.3%，標指和納指分別攀升3.2%和3.4%。

美卿強烈譴責中方推香港國安法

美國國務卿蓬佩奧就香港國家安全法一事發表聲明，強烈譴責中方繞過香港立法程序、無視民眾意願的做法，將是香港高度自治的「喪鐘」，任何影響香港自治權的決定，都不可避免地影響美國對香港「一國兩制」的評估。

蓬佩奧又指出，美方與港人同在，促請北京政府重新考慮有關決定，並尊重香港的高度自治、民主體制和公民自由。

美國總統特朗普早前表示，若果中國對香港實施國家安全法，美國會有強烈的回應。美國白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)對CNN表示，美國正在緊密研究對中國的經濟懲罰措施，以回應其在香港進行國安立法的計劃。

他續稱，絕對不會讓中國過關，所有選項都在桌面上。如果香港不再是香港，不再是開放的地方，那麼它將不再是金融中心。

哈塞特指出，有關懲罰對中國和香港人民來說將代價沉重，並認為這是一個非常困難和可怕的舉動，人們需要密切關注。

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