熱門：

今日 20:12 國際財經

黑田東彥:日本貨幣和財政政策相互支持助抗疫

放大圖片

日本財相麻生太郎和日本央行行長黑田東彥聯合發表聲明，確認將共同抗擊大流行帶來的經濟影響。

日本政府和日本央行將盡一切努力促進企業融資，維持金融市場穩定，將「不惜一切代價」解決現狀問題，將共同努力重振日本經濟。

麻生太郎在記者會上表示，日本需要盡快擺脫當前的嚴峻形勢，至關重要的是日本央行和政府朝着同一方向努力。

黑田東彥指出，貨幣政策和財政政策在相互支持，維持必要時隨時準備放鬆政策的立場，取決於疫情，並將採取行動，以確保即使發行更多債券，孳息率也不會上升。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads