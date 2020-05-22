國際財經

日本財相麻生太郎和日本央行行長黑田東彥聯合發表聲明，確認將共同抗擊大流行帶來的經濟影響。

日本政府和日本央行將盡一切努力促進企業融資，維持金融市場穩定，將「不惜一切代價」解決現狀問題，將共同努力重振日本經濟。

麻生太郎在記者會上表示，日本需要盡快擺脫當前的嚴峻形勢，至關重要的是日本央行和政府朝着同一方向努力。

黑田東彥指出，貨幣政策和財政政策在相互支持，維持必要時隨時準備放鬆政策的立場，取決於疫情，並將採取行動，以確保即使發行更多債券，孳息率也不會上升。