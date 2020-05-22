國際財經

本周一(5月18日)美國藥廠Moderna公布一支試驗性疫苗的早期數據顯示出正面的新冠病毒免疫反應，該消息刺激投資者風險偏好回升，美滙指數於當日大跌0.74%，加上紐約7月期油亦大漲逾7%，美元/加元在雙重因素拖累下大幅回落逾100點至1.3940附近，並於周二(5月19日)及周三(5月19日)兩度跌至逾兩周低位1.3865附近。

事實上，國際油價於本周亦呈上升趨勢，有利於加元走勢。美國能源訊息管理局(EIA)於周三(5月20日)公布的上周美國原油庫存大幅減少498.2萬桶，遠低於預期增加180.9萬桶，推動紐約期油當日大漲近5%，更於周四(5月21日)進一步升至34.66美元，創下自3月11日以來的逾兩個月新高。不過，油價於今日(5月22日)出現顯著回調，回調幅度一度接近10%，美元/加元亦重新反彈至1.4030水平。市埸應密切留意油價走勢，若油價持續回調的話，滙價很大機會重新上望1.4100水平。

技術分析方面，美元/加元數次跌至1.3850水平附近後均企穩並展開反彈，不過目前滙價仍受制於下降趨勢線1.4100水平之下，短期內似繼續維持於1.4000至1.4100之間上落。若美元/加元能升穿阻力線1.4080-1.4100區域，後市或有機會進一步挑戰1.4200甚至1.4250水平，否則若滙價跌穿1.4000關口，則有可能會再度下探4月形成的重要支持1.3850位置。

交易策略方面，早前於5月14日所定的美元/加元買盤已取消。短期內待美元/加元回升至1.4080-1.4100區域沽出，下望1.3865，升穿1.4130止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供