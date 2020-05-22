國際財經

全國人大會議將審議香港維護國家安全的議案，美國總統特朗普警告會強烈回應，恐令中美緊張關係升級，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報5956點，跌59點或0.98%；德國DAX指數報11031點，挫34點或0.31%；法國CAC 40指數報4441點，下滑3點或0.09%；意大利富時MIB指數報17236點，升149點或0.88%。

道指期貨暫報24289點，跌87點。

人大會議將審議香港版的國家安全法議案，美國總統特朗普回應表示，如果中國因為香港去年反修例示威引發的激烈衝突，而對香港實施國安法，美國會有強烈的回應。

美國國務院發言人奧塔格斯稱，任何在港實施國安法的做法，將為香港帶來高度不穩定，亦將受到美國及國際社會強烈譴責。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾威脅，如果中國進一步壓制香港，將重新評估中美關係。

數據方面，英國4月零售銷售按月減少18.1%，預期為減少16%；按年減少22.6%，預期為減少22.2%。

英倫銀行副行長拉姆斯登(David Ramsden)表示，新冠病毒疫情導致英國經濟急劇下滑，其復甦速度可能比央行本月預期的要慢，因此包括負利率在內的所有刺激選項都應考慮在內。

油價急吐，紐約原油期貨現時每桶報31.89美元，跌2.03美元或5.98%；倫敦布蘭特期油報34.39美元，跌1.67美元或4.63%。