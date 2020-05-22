熱門：

今日 16:28 國際財經 香港財經 中國財經

印度擬加強審查中港新證券投資者

放大圖片

印度據報已草擬新規，建議加強審查來自中國內地及香港的新外國證券投資者(FPI)。這是印度當局在新冠疫情期間，控管外資流入的最新動作。

數周前，印度政府宣布將審查所有來自陸地鄰國的外國直接投資(FDI)，據稱這是為了防堵利用疫情時期資產價格下跌機會而發起的收購案。多名印度官員表示，當局擔心FDI規則修改後，可能促使中國投資者增加以證券投資者身份進行的投資，收購股票等公司證券以取得控制權。

路透引述政府高層官員消息表示，印度可能設立一個機構，負責審查來自中國等國家的新外國直接投資(FDI)登記案，新規定也將適用於香港。

官員表示，在向貿易部以及資本市場監管機構印度證券交易委員會(SEBI)諮詢之後，已經起草了一份方案，目前正由聯邦財政部進行審查。

消息人士稱，印度也在考慮讓內政部對來自上述這些國家或地區的新FPI登記人進行所謂安全審查的可能性。據悉，當局並不是說對任何投資都一律阻止，只是想增加一層審查，以保護印度企業的價值。

消息又表示，印度擔心中國國營企業購買印度公司股票。FPI規定可能與近期宣布的FDI政策相似，不會直接點名中國，而是適用於與印度接壤的國家。

目前尚不清楚這些規定是否會擴及其他國家，以及現有已註冊的FPI是否將會受到這類的檢視。目前來自香港的註冊FPI有111家，來自中國內地則有16家。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads