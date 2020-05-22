國際財經

中國人大會議將審議香港維護國家安全的議案，美國總統特朗普警告會強烈回應，中美兩國關係存在暗湧，加上英國與歐盟貿易談判恐陷困境，歐洲股市早段下挫逾1%。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報5902點，跌113點或1.88%；德國DAX指數報10906點，挫158點或1.44%；法國CAC 40指數報4385點，下滑59點或1.34%；意大利富時MIB指數報16894點，跌192點或1.12%。

道指期貨暫報24175點，挫201點。

中國本屆全國人大會議將審議香港版的國家安全法議案，美國總統特朗普回應表示，如果中國因為香港去年反修例示威引發的激烈衝突，而對香港實施國安法，美國會有強烈的回應。

美國國務院發言人奧塔格斯稱，任何在港實施國安法的做法，將為香港帶來高度不穩定，亦將受到美國及國際社會強烈譴責。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾威脅，如果中國進一步壓制香港，將重新評估中美關係。

據《華爾街日報》報道，美國國會參議員將提出共和民主兩黨聯署法案，懲處負責立法的中國機構及若干名官員，以及與其有業務往來的企業。

中美兩國關係存在變數，油價有獲利回吐壓力。紐約原油期貨現時每桶報31.78美元，跌2.14美元或6.31%；倫敦布蘭特期油報34.26美元，跌1.8美元或4.99%。