國際財經

紐西蘭財長羅伯遜(Grant Robertson)表示，紐西蘭正在考慮向民眾直接發放現金，作為一種政策刺激方式，以幫助提振因新冠疫情而萎縮的經濟。

被問到有關政府啟動「直升機撒錢」計劃的細節，羅伯遜稱，有討論過該計劃的概念，但未討論如何實施的具體細節。

羅伯遜上周公布規模前所未見的500億紐元基金，致力拯救就業職位，以及在兩年內把失業率降至肺疫前水平，形容這是該國現代史上最重大的財政承諾。他當時強調，該基金規模相當於紐西蘭國內生產總值(GDP)的17%，較往常新預算開支高逾17倍。