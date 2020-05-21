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今日 06:33 國際財經

聯儲局資產負債表規模破7萬億美元

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美國聯儲局公布，截至周三為止，資產負債表規模突破7萬億美元(54.6萬億港元)。

根據報告，聯儲局資產負債表規模為7.09萬億美元，前一周為6.98萬億美元。

聯儲局上周二啟動購買企業債券交易所買賣基金(ETF)，持有的企業信貸資產規模單周增加15億美元，至18億美元；持有的按揭抵押證券金額單周上升790億美元，至1.86萬億美元；國庫券持有金額增加320億美元，至4.09萬億美元。海外央行對美元需求強烈，掉期機制借貸金額上升51.7億美元，至4460億美元。

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