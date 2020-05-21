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今日 01:55 國際財經

特斯拉美國廠房據報回復正常生產

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美國CNBC報道，電動車製造商特斯拉(Tesla)已經擺脫新冠肺炎疫情的困擾，生產活動回復正常水平。

報道引述特斯拉人力資源部主管Valerie Workman發送給加州車廠，以及內華達州電池廠全體僱員的電郵稱，集團將於周五恢復僱員正常報到。

根據電郵，如果有家庭成員確診，以致僱員未能上班，僱員需向人力資源部填報文件，才能獲准放無薪假。獲批的僱員可以短暫休假至5月底。

同時，集團已經向有需要的僱員派發口罩，以及在工廠門口為僱員量度體溫。

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