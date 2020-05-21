國際財經

市場憂慮中美緊張關係惡化，加上英國與歐盟的貿易談判困難重重，除意大利股市外，歐洲股市中段跌逾1%。

截至本港時間傍晚6時20分，英國富時100指數報6005點，跌60點或1%；德國DAX指數報11052點，挫170點或1.51%；法國CAC 40指數報4446點，下滑50點或1.12%；意大利富時MIB指數報17075點，挫137點或0.8%。

道指期貨暫報24336點，跌183點。

美國總統特朗普在Twitter帖文，指摘中國的發言人散布虛假訊息、拼命想要掩蓋中國在全球範圍內造成的痛苦和傷亡。中國外交部表示，在抗擊疫情的過程中，中國政府始終本着公開、透明、負責任態度，相信公道自在人心。

另外，英國與歐盟的貿易談判前路恐崎嶇不平，英方代表炮轟歐盟提出低質素的草案後，歐盟首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)強調，若英國不準備接受確保競爭公開和公平的保證，就不能期望高質量的歐盟單一市場准入。

數據方面，歐羅區5月製造業採購經理指數(PMI)初值為39.5，高於預期的38。法國5月製造業PMI初值為40.3，高於預期的36.1。德國5月製造業PMI初值為36.8，低於預期的39.2。英國5月製造業PMI初值從32.6升至40.6。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報34.11美元，升0.62美元或1.85%；倫敦布蘭特期油報36.29美元，升0.54美元或1.51%。