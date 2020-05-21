國際財經 即巿股評

上周四（5月14日）公布的澳洲就業數據慘淡，4月就業人口大幅減少59.43萬人且低於市埸預期，加上中澳關係因澳洲要求國際社會獨立調查新冠病毒源頭而持續緊張，中國於日前宣佈暫停部分澳洲牛肉進口，並對澳洲大麥課徵反傾銷稅，澳元/美元在上週初連跌3日，並於上週四及上週五兩度跌至0.6400邊緣。

不過，美國藥廠Moderna於周一（5月18日）公布一支試驗性疫苗的早期數據顯示出正面的新冠病毒免疫反應，該消息刺激投資者風險偏好回升，美匯指數於當日大跌0.74%，帶動澳元等風險資產大幅反彈。澳元/美元節節上升，周三（5月20日）一度升至0.6613，創自3月9日以來的10周新高，並連續三日錄得上升。

技術分析方面，澳元/美元自4月底開始於0.6370至0.0.6570區域波動上落，雖然匯價於5月20日短暫向上升穿0.6570至10周新高0.6613，但其後很快再度失守0.6600及0.6570水平。若澳元/美元短期內未能重新企穩0.6600之上的話，後市較大機會重新向下測試0.6400水平。

交易策略方面，我們根據5月12日策略於0.6400建立的澳元/美元買盤（上望0.6670，跌穿0.6340止損）已於0.6580提前平倉，獲利180點。短期內待澳元/美元下跌至0.6380-0.6400區域買入，上望0.6670，跌穿0.6340止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供