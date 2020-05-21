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班農:美已準備好對華施壓 將供應鏈帶回國

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疫情影響全球供應鏈，前白宮首席戰略師班農接受《Fox Business》訪問表示，為美國人創造就業機會，美國才能擺脫困境，並認為特朗普政府已準備好對中國施壓，將製藥等製造業的供應鏈帶回美國。

班農指出，而從資產、需求、就業方面看，聯儲局主席鮑威爾、美國財政部長努欽、美國總統特朗普目前所推行的措施，正朝向正確方向前進，將讓美國走出困境。

對於特朗普要求優先生產呼吸器，班農說，美國現時是呼吸器的淨出口國，特朗普知道自己在說什麼，他正全力以赴，為美國人帶來就業機會。

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