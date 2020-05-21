國際財經

英國與歐盟的貿易談判困難重重，加上投資者觀望歐羅區經濟數據，以及市場對疫情衝擊仍存憂慮，歐洲股市早段走低。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報6018點，跌48點或0.8%；德國DAX指數報11086點，挫137點或1.22%；法國CAC 40指數報4435點，下滑61點或1.36%；意大利富時MIB指數報17009點，挫203點或1.18%。

道指期貨暫報24352點，跌167點。

英國與歐盟的貿易談判前路恐崎嶇不平，英方代表炮轟歐盟提出低質素的草案後，歐盟首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)強調，英國不會自動享有歐盟之前給予其他交易夥伴的任何利益。他說，如果英國不準備接受確保競爭公開和公平的保證，就不能期望高質量的歐盟單一市場准入。

另外，美國聯儲局上月底議息會議紀錄表示，公開市場委員會(FOMC)預期，新冠肺炎疫情為經濟前景帶來超乎尋常的不明朗因素，並構成值得憂慮的風險；在就業市場復甦及物價達至局方目標之前，官員們相信聯儲局仍會維持利率在接近零的超低水平。

油價上升，因美國原油庫存再次下降，緩解對供應過剩的疑慮，但市場對新冠疫情衝擊全球經濟的疑慮揮之不去，限制漲幅。紐約原油期貨現時每桶報34.16美元，升0.67美元或2%；倫敦布蘭特期油報36.32美元，升0.57美元或1.59%。