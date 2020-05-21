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今日 15:08 國際財經

法航荷航因疫情提前淘汰A380機隊

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法航荷航(Air France-KLM)表示，由於受到新冠疫情大流行的影響，提前逐步淘汰整個空中巴士A380機隊，將在第二財季計入約5億歐羅(約42億港元)的費用。

該公司表示，由於與該計劃相關的減值，將計入約5億歐羅的費用。空巴A350和波音787等較新的飛機，將取代空巴A380機隊。

疫情促使法航荷航做出結束A380型客機運營的決定，機隊原定退役計劃在2022年底進行。相關決定符合法航荷航的機隊簡化戰略，通過繼續向更現代化、更高性能的飛機轉型，以使公司更具競爭力。

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