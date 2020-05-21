國際財經

澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)表示，澳洲正經歷1930年代以來最嚴重且最突然的經濟萎縮，由於新冠病毒疫情，未來有高度不確定性。

為了要緩解疫情對經濟的打擊，澳洲央行在3月的緊急會議上減息至0.25厘，並推出無限量量化寬鬆計劃，又推出1300億澳元薪資補貼計劃等。

不過，洛威警告，儘管做出了所有這些努力，未來依然極不確定。不確定性的一個明顯來源是各種限制措施放鬆的速度。另一個則是人們對自身未來的信心程度，包括對自己的健康和財務狀況的信心。