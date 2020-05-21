路透引述萬事達卡(Mastercard)人事總監Michael Fraccaro稱，在新冠肺炎疫苗面世之前，該公司不會要求僱員必須重返其全球的辦公地點。
他強調，集團僱員未來數周或數月可以安心在家辦公，而不是一定需冒生命危險回辦公室工作。
總部位於美國紐約的萬事達卡，在全球僱用約2萬名員工，現時九成僱員是在家辦公。他表示，回寫字樓上班的僱員必須遵守健康保護守則。
Fraccaro相信，當疫情穩定後，企業可能發現所須的寫字樓樓面只是現時的三成，而該公司將思考未來的寫字樓樓面需求情況。
今日 09:08 國際財經
路透引述萬事達卡(Mastercard)人事總監Michael Fraccaro稱，在新冠肺炎疫苗面世之前，該公司不會要求僱員必須重返其全球的辦公地點。
他強調，集團僱員未來數周或數月可以安心在家辦公，而不是一定需冒生命危險回辦公室工作。
總部位於美國紐約的萬事達卡，在全球僱用約2萬名員工，現時九成僱員是在家辦公。他表示，回寫字樓上班的僱員必須遵守健康保護守則。
Fraccaro相信，當疫情穩定後，企業可能發現所須的寫字樓樓面只是現時的三成，而該公司將思考未來的寫字樓樓面需求情況。
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