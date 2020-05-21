國際財經 香港財經 中國財經 時事脈搏

世衞:單日新增逾10萬人確診 創紀錄新高

世衞稱，過去24小時，全球有逾10萬人確診新冠肺炎，創紀錄新高。Worldometers統計顯示，全球確診累積至超過508萬，有32.91萬人死亡；其中，美國有9.49萬人不治，合共確診159.12萬；總統特朗普在社交媒體貼文稱，「中國的無能」造成全球大量死亡。

美參院通過法案 加強監管中國企業上市集資



美國參議院通過法案，規定中國公司若未遵守美國監管或審計規例，將禁止其於美國公開上市或向投資者募資。消息拖累阿里巴巴ADR股價曾挫逾2%，收市回穩。

儲局料維持低利率 憂疫情帶來巨大不明朗及風險



美國聯儲局上月底議息紀錄顯示，疫情為經濟前景帶來超乎尋常不明朗，構成足以憂慮的風險，並擔心疫情第二波反彈；官員們相信，在就業市場復甦及通脹達標前，局方都要維持利率在接近零超低水平。

亞馬遜fb破頂 納指高收2% 道指漲369點



投資者續憧憬經濟復甦，加上家裝用品零售商Lowe's業績不俗，美股道指最多飆442點，尾段升幅曾縮窄至249點，收市仍漲369點或1.52%。標指上揚1.67%。亞馬遜及Facebook (fb)齊破頂，分別上揚1.98%和6.04%，支持納指攀升2.08%，距離2月歷史高位只低不足5%；亞馬遜全日高見2500.01美元，fb高見231.34美元。迪士尼抽高4.85%；Lowe's首季同店銷售增11%，股價曾抽高4.97%，收市回吐大部分升幅。儲局公布的議息紀錄幾乎沒有影響美股表現。

外圍焦點簡訊

￭ 美國官員：擬修訂法令，避免華為繞過新例，從別國採購晶片。

￭ 特朗普:巴西疫情趨嚴重，華府擬發出旅遊禁令。

￭ 福特重開美國車廠後有工人確診，芝加哥廠房連續第二天關閉。

￭ 美市尾段歐羅漲0.51%，報1.098美元。美滙跌0.19%，兌日圓挫0.13%。

￭ 紐約期金收市升0.4%，每盎斯報1752.1美元。

￭ EIA美國原油庫存上周意外減500萬桶，紐約期油收漲4.8%，布油升3.2%。

￭ 英國拍賣總值38億英鎊3年期國庫券，首次錄負孳息率，報負0.003%。

￭ 英國和德國股市收市漲逾1%，法國彈0.87%。

￭ 抖音母公司字節跳動近日非公開股票交易增加，公司估值增至逾1000億美元。

蓬佩奧:李柱銘黎智英被控等事件 華府更難確定香港能否續高度自治



美國國務卿蓬佩奧稱，華府密切關注香港情況，李柱銘及黎智英近日被法庭檢控，以及泛民主派議員在立法會受到的對待，使美國更難評估香港是否仍然擁有高度自治。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24489點，較恒指收市高水89點。

￭ ADR港股比例指數報24572點，較港升172點。

￭ 消息：開拓藥業(09939)公開發售超購逾550倍，凍資逾1000億元，以招股價上限20.15元定價。

￭ 銷售文件披露，藥明(02269)控股股東配售套現62.88億至64億元。

￭ 渣打(02888)完成向盤谷銀行出售印尼Permata銀行44.56%股權。

￭ 中飛租賃(01848)夥茅台租賃及建行(00939)拓展航空金融業。

￭ 利福(01212)以5012.6萬英鎊購英國房託基金股份。

￭ 合生(00754)分別以42億及65.4億人民幣投得北京兩幅土地。

￭ 永發置業(00287)料全年轉虧約9000萬元。

￭ 碧桂園(02007)牽頭馬鞍山泓碧上載銷售安排，除獨立屋外推售全數共115伙。