國際財經

美國聯儲局公布上月底議息會議紀錄，表示公開市場委員會(FOMC)預期，新冠肺炎疫情為經濟前景帶來超乎尋常的不明朗因素，並構成值得憂慮的風險；在就業市場復甦及物價達至局方目標之前，官員們相信聯儲局仍會維持利率在接近零的低水平。

聯儲局4月29日結束一連兩日議息會議，宣布維持利率在零至0.25%區間不變，會後聲明稱，要等到經濟出現強勁復甦訊號，才會考慮改變利率，強調無意實施負利率。

憂慮疫情出現二次反彈

議息紀錄稱，官員們對疫情反彈的悲觀憂慮，幾乎等同對疫情受控的樂觀評估。中期而言，疫情為美國經濟活動帶來超乎想像的不明朗因素，以及值得憂慮的風險。當中的威脅包括銀行業處於脆弱狀態，非金融企業面對破產的可能，以及低收入家庭所承受的財政壓力。

官員們也關注到，疫情令大量勞工失業，可能帶來高失業率問題，企業不願意作出新的資本投資和增聘人手，上市公司限制派息和回購，以及經濟大幅下滑。聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)也與官員們討論到3月初以來推出的連串刺激經濟措施，包括促進市場流動的政策及貸款計劃，目的是要確保市場維持良好運作，促進資金流入有需要的經濟領域。

不過，官員們相信，未來仍有足夠堅實的基礎，達至全面就業和通脹目標。