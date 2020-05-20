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今日 23:02 國際財經

病毒好消息 美股飆近400點

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新型冠狀病毒研究再有好消息，帶動美股上升近400點。

截至本港時間晚上約11時01分，道指報24581點，升374點或1.55%；標普500指數報2972點，升49點或1.7%；納指報9358點，升173點或1.89%。

美國有研究人員宣布，兩項對猴子的研究，證明感染新冠病毒康復後可產生避免再次感染的免疫力，預示目前正在研發的新冠疫苗或將取得成功。

在其中的一項最新研究中，研究人員讓9隻猴子感染新型冠狀病毒，猴子康復之後，研究團隊再次將它們暴露在病毒之下，他們發現猴子沒有再生病。

在第二項研究中，研究人員使用六種原型疫苗在25隻猴子身上進行試驗，看看產生的抗體是否具有保護作用。8隻接種了疫苗的動物完全受到保護。不過，研究並未證明人類會產生免疫力，也未證明免疫力可持續多長。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報33.33美元，升0.83美元或2.55%；倫敦布蘭特期油報36美元，升1.35美元或3.9%。

歐股方面，英國富時100指數報6052點，升50點或0.84%；德國DAX指數報11204點，漲129點或1.17%；法國CAC 40指數報4482點，升23點或0.54%；意大利富時MIB指數報17167點，升133點或0.78%。

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