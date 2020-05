國際財經 即巿股評

藥廠Moderna周一美股開市前,公布新冠疫苗試有振奮結果,當晚美股以至全球股市狂飆,收市後Moderna即趁高配股,之後市場就質疑疫苗成效,上日美股即急吐,標指回落1%收2922,Moderna昨日也大跌10.4%,收71.67美元。

早前建議一個Trade,買金礦股做好倉外,心臟頂得吓,可建標指淡倉,以升穿4月29日高位2954止蝕,而昨日標指先升後挫,最高更見過2964,即升穿止蝕位後先倒跌,實屬不幸,但未平倉戰友,建議暫可觀望,止蝕位調整為200天牛熊線,即2998點。

傑克·摩根(JP Morgan)有一句名言,「Gold and Silver Is Money,Everything Else Is Credit」,套用現今全球央行亂印絶對合適,單是金價短短數月已由1400美元升到1750美元,若果傑克·摩根思維正確,現處大落後的白銀,未來極具追落後潛力。

執筆時,銀價及金價分別處於17.51和1750美元,常用的金銀比率為100(圖一),從1970迄今平均1盎司黃金換盎司白銀角度睇,白銀超值到爆,當然銀價唔會突然會爆升,因近日升左唔少出現超賣,故此調整時可部署中線持有,短線則睇19.4美元(圖二),穿16.85美元止蝕。

買白銀可考慮實物外,也可以考慮買ETF SLV,還有是投資白銀礦業ETF SIL,買白銀礦業ETF性質與金礦股ETF概念一樣,即買礦商ETF價格波動會比白銀或金價高,唔啱唔受到風險的朋友。

本欄在信報刊登近兩年,雖然每次推介都是紙上談兵,但每次重覆又重覆,呼籲大家要分散風險,無論做好定好淡,切記勿瞓身一注獨贏。

美股倉今年暫升六成一

為變得推介較為真實,筆者在2019年7月1日於內地一個網站開設一個假美股倉,最初由於對沖失誤,不單跑輸標普500指數,更一度錄得兩成半虧損。

不過,透過本欄推介的Zoom、維珍銀河、Schrödinger拉窄兼追貼與標指距離,更在3月中大跌市近尾聲率先買入一堆科技股,之後再換馬至金礦股,變相大幅跑贏標普500指數,按去年7月成立計,截至昨日由開倉迄今累計回報四成,今年則暫升61.5%,同期恒指跌13.4%,標指下跌9.5%。

目前持倉有12隻股份,10隻是金銀礦業相關股份,佔持倉89%,首三大持倉為泛美白銀(PAAS)、B2gold(BTG)及Gold Fields Limited(GFI),8%用作對沖,約3%為其中一隻以前介紹過的生物科技股VIR。

雖然未知此假倉最終命運,但從中學到幾件事,一:做對沖要有好倉掩護;二:估錯邊要快速應對;三:切記一注獨贏,更要做足分散股份風險;四:注碼大細;五:心理質素。

編按:作者尹德政(Ricky),醉心投資美股近十載,最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖,每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

