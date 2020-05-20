國際財經 即巿股評

藥廠Moderna周一美股開市前，公布新冠疫苗試有振奮結果，當晚美股以至全球股市狂飆，收市後Moderna即趁高配股，之後市場就質疑疫苗成效，上日美股即急吐，標指回落1%收2922，Moderna昨日也大跌10.4%，收71.67美元。

早前建議一個Trade，買金礦股做好倉外，心臟頂得吓，可建標指淡倉，以升穿4月29日高位2954止蝕，而昨日標指先升後挫，最高更見過2964，即升穿止蝕位後先倒跌，實屬不幸，但未平倉戰友，建議暫可觀望，止蝕位調整為200天牛熊線，即2998點。

傑克·摩根(JP Morgan)有一句名言，「Gold and Silver Is Money，Everything Else Is Credit」，套用現今全球央行亂印絶對合適，單是金價短短數月已由1400美元升到1750美元，若果傑克·摩根思維正確，現處大落後的白銀，未來極具追落後潛力。

執筆時，銀價及金價分別處於17.51和1750美元，常用的金銀比率為100(圖一)，從1970迄今平均1盎司黃金換盎司白銀角度睇，白銀超值到爆，當然銀價唔會突然會爆升，因近日升左唔少出現超賣，故此調整時可部署中線持有，短線則睇19.4美元(圖二)，穿16.85美元止蝕。

買白銀可考慮實物外，也可以考慮買ETF SLV，還有是投資白銀礦業ETF SIL，買白銀礦業ETF性質與金礦股ETF概念一樣，即買礦商ETF價格波動會比白銀或金價高，唔啱唔受到風險的朋友。

本欄在信報刊登近兩年，雖然每次推介都是紙上談兵，但每次重覆又重覆，呼籲大家要分散風險，無論做好定好淡，切記勿瞓身一注獨贏。

美股倉今年暫升六成一

為變得推介較為真實，筆者在2019年7月1日於內地一個網站開設一個假美股倉，最初由於對沖失誤，不單跑輸標普500指數，更一度錄得兩成半虧損。

不過，透過本欄推介的Zoom、維珍銀河、Schrödinger拉窄兼追貼與標指距離，更在3月中大跌市近尾聲率先買入一堆科技股，之後再換馬至金礦股，變相大幅跑贏標普500指數，按去年7月成立計，截至昨日由開倉迄今累計回報四成，今年則暫升61.5%，同期恒指跌13.4%，標指下跌9.5%。

目前持倉有12隻股份，10隻是金銀礦業相關股份，佔持倉89%，首三大持倉為泛美白銀(PAAS)、B2gold(BTG)及Gold Fields Limited(GFI)，8%用作對沖，約3%為其中一隻以前介紹過的生物科技股VIR。

雖然未知此假倉最終命運，但從中學到幾件事，一：做對沖要有好倉掩護；二：估錯邊要快速應對；三：切記一注獨贏，更要做足分散股份風險；四：注碼大細；五：心理質素。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

[email protected]