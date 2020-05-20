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LG電子表示，最早將於今年底把南韓龜尾市的6條電視機生產線的其中2條，轉移到印尼Cibitung。

LG電子龜尾工廠目前組裝生產OLED電視、LCD電視、電腦顯示器。Cibitung工廠1995年竣工，生產電視、顯示器、標牌。

該公司表示，Cibitung工廠的組裝、質檢、包裝等整個流程的自動化設備將大幅擴充，產能將翻番。龜尾工廠的生產線將專注於卷軸顯示器、壁紙電視等高端產品和醫用顯示器。

LG電子去年已將南韓平澤市的智能手機生產線，轉移到越南海防市。