國際財經

新型冠狀病毒疫苖的療效成疑，加上英國與歐盟的貿易談判前路恐崎嶇不平，投資氣氛轉趨審慎，歐洲股市早段走低。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報5976點，跌26點或0.44%；德國DAX指數報11004點，下滑70點或0.63%；法國CAC 40指數報4409點，跌48點或1.1%；意大利富時MIB指數報16852點，挫181點或1.07%。

道指期貨暫報24299點，升141點。

美國財長努欽和聯儲局主席鮑威爾周二出席參議院銀行業委員會的視像會議，就3月底落實的2.2萬億美元救市方案(CARES Act)作證。鮑威爾表示，聯儲局會致力於支撐經濟，與國會可能需要採取更多措施來提振經濟。分析指出，鮑威爾的言論揭示聯儲局的量化寬鬆措施未完結。

至於努欽表示，白宮正努力以負責任的態度重開經濟。雖然第二季將繼續有大量失業數字，以及其他負面經濟指標，但隨着美國經濟開始重啟，情況將有所改善。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦稱，總統特朗普希望給予美國民眾薪俸稅假期，以協助社會應對新冠肺炎疫情帶來的衝擊。

歐洲方面，英國上周與歐盟就脫歐後的貿易和安全協議展開談判，但未取得任何進展，英國談判代表弗羅斯特(David Frost)炮轟歐盟，指歐盟向英國提出低質素的草案，歐盟的態度是英國不配得到公平協議，草案內容對英國十分不公平。這意味，英國與歐盟關係變得緊張，相信會增加日後的談判難度。

油價偏軟，因圍繞新冠病毒疫情對經濟的影響將持續的擔憂，超過需求改善跡象和主要產油國減產的影響。紐約原油期貨現時每桶報31.84美元，跌0.12美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報34.61美元，跌0.04美元或0.12%。