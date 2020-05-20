國際財經

南韓公布，將成立一個10萬億韓圜(約645.3億港元)的特殊目的實體(SPV)，用於直接購買商業票據，藉以穩定受到新冠疫情打擊的債券市場。

南韓經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基稱，該SPV將在六個月內購買次級債以及高信評債券，必要時SPV規模將倍增至20萬億韓圜。

有關資金來源，南韓央行將視需要貸款多達8萬億韓圜，另外1萬億韓圜將來自政策銀行南韓發展銀行(KDB)發行債券籌資。款項將買進距離到期期限不足3年、信用評級為AA級的公司債，也將購買部份因為疫情衝擊而導致評級遭調降至BB級的債券。