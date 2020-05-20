美國一名法官拒絕受理電動車製造商特斯拉(Tesla)部分股東提出的訴訟，要求法官頒禁制令，阻止特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)使用個人Twitter帖文提及特斯拉的訊息。
特拉維(Delaware)副大法官Joseph Slights III表示，原訴人代表律師沒有足夠理據說服他，讓有關訴訟繼續進行。
原訴人是在去年入稟，因為認為馬斯克的帖文影響特斯拉的股價。其後因證交會對特斯拉的訴訟而暫緩，本月較早前提出要求繼續訴訟。
今日 09:47 國際財經
美國一名法官拒絕受理電動車製造商特斯拉(Tesla)部分股東提出的訴訟，要求法官頒禁制令，阻止特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)使用個人Twitter帖文提及特斯拉的訊息。
特拉維(Delaware)副大法官Joseph Slights III表示，原訴人代表律師沒有足夠理據說服他，讓有關訴訟繼續進行。
原訴人是在去年入稟，因為認為馬斯克的帖文影響特斯拉的股價。其後因證交會對特斯拉的訴訟而暫緩，本月較早前提出要求繼續訴訟。
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