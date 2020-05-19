國際財經

美國政府與一間藥廠簽訂生產合約，總值可能高達8.12億美元(63.34億港元)，將在美國本地生產新冠肺炎藥物。

美國衞生部與Phlow藥廠簽訂合約。Phlow去年11月由Eric Edwards成立，Edwards早年成立Kaleo藥廠，曾經因為推高藥價而備受公眾批評。

Phlow與Civica Rx藥廠、化工廠Ampac Fine Chemicals，以及弗吉尼亞州聯邦大學藥物學院合作，開始生產部分非專利藥品，供應予一些醫院，藥物用於治療新冠肺炎病人。