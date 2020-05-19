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庫德洛:特朗普擬實施薪俸稅假期 助紓困

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美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，總統特朗普希望給予美國民眾薪俸稅假期，以協助社會應對新冠肺炎疫情帶來的衝擊。

庫德洛向記者指出，華府希望重返工作崗位的民眾，能即時拿到較高的收入，無須被扣減7.6%作為聯邦預繳稅。

庫德洛表示，如果政府給予民眾臨時稅務假期，企業便不用扣除上述稅款，對低收入家庭特別有利。

有稅務組織估計，如果華府落實在4月1日起提供稅務假期至今年年底，美國政府稅收將減少9500億美元。

庫德洛又稱，特朗普希望給予企業稅務優惠，以紓緩疫情壓力。

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