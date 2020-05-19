國際財經

美國新屋動工量創5年最低，美股早段曾跌近200點，惟聯儲局主席鮑威爾與財長努欽出席參議院聽證會發言後，道指跌幅收窄。

截至本港時間晚上約11時08分，道指報24515點，跌82點或0.33%；標普500指數報2955點，升1點或0.05%；納指報9292點，升57點或0.62%。

鮑威爾表示，聯儲局會致力於支撐經濟，並與國會可能需要採取更多措施來刺激經濟，聯儲局尤其在考慮向人口相對較少的州提供貸款，預計「主街貸款」和其他正在實施的貸款計劃，將會運行到本月底。

努欽在同一場合稱，財政部絕對願意在信貸項目上承擔風險。他向參議院金融委員會提交的書面證詞中表示，第二季將繼續有大量失業數字，以及其他負面經濟指標，但隨着美國經濟開始重啟，情況將有所改善。

他稱，政府正與州長們密切合作，開始以一種將工人和顧客風險降至最低的方式重啟經濟，預計經濟狀況將於第三季和第四季有所改善。

經濟數據，美國4月新屋動工下跌30.2%，以年率計跌至89.1萬間，少過市場預期，創5年來最低，反映新型肺炎疫情打擊美國經濟及樓市；4月建築許可下跌20.8%，以年率計跌至107.4萬間，多過市場預期。

歐股方面，英國富時100指數報5979點，跌69點或1.14%；德國DAX指數報11020點，下滑38點或0.35%；法國CAC 40指數報4436點，跌61點或1.37%；意大利富時MIB指數報16960點，挫440點或2.53%。