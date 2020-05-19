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【看圖測市】德法元首支持歐盟成立復甦基金 歐羅/美元創兩周新高

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本周一(5月18日)德國總理默克爾(Angela Merkel)和法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)表示支持歐盟成立規模5000億歐羅的復甦基金，該基金由歐盟成員國聯合借款支持，旨在幫助歐盟渡過近代最嚴重的經濟衰退。市埸憧憬該基金能刺激歐洲經濟脫離困境，歐羅/美元最終企穩1.0800支持區，並開始由跌轉升。

除此之外，美國藥廠Moderna於同日公布一支試驗性疫苗的早期數據顯示出正面的新冠病毒免疫反應，該消息刺激投資者風險偏好回升，美滙指數於當日大跌0.74%，歐羅/美元受帶動下大漲逾百點至1.0924，滙價於今日(5月19日)進一步升至1.0954，創自5月4日以來的兩周新高。

值得留意的是，歐洲將於周三(5月20日)下午5點公布歐羅區4月消費物價指數(CPI)，而美國聯儲局亦將於周四(5月21日)凌晨2點公布4月貨幣政策會議紀要，屆時或會影響歐羅/美元走勢。

技術分析方面，歐羅/美元於3月中起波幅逐漸收窄，其後於日線圖中形成巨型收窄三角形。滙價於5月14日跌至一周新低1.0772後受到三角形底部支持後再度反彈，目前已進一步升穿1.0920阻力(由5月1日高位1.1015至5月14日低位1.0772下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)至兩周新高1.0954。若歐羅/美元短期內企穩1.0920之上，繼而升穿三角形頂部1.0960的話，後市可上望1.1000關口，中長線則可上望1.1200水平。

交易策略方面，早前於5月4日所定的歐羅/美元沽盤已取消。我們根據5月11日策略已於1.0780買入歐羅/美元(上望1.0980，跌穿1.0720止損)，現將止盤上移至1.0900。

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