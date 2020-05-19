國際財經

美國新冠病毒疫苗取得正面成果，惟美國總統特朗普對世衞的威脅升級，間接加劇與中國的緊張關係，歐洲股市中段掉頭下跌。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數報6006點，跌41點或0.69%；德國DAX指數報10971點，下滑87點或0.79%；法國CAC 40指數報4444點，跌53點或1.19%；意大利富時MIB指數報17170點，挫230點或1.32%。

道指期貨暫報24380點，跌127點。

美國總統特朗普稱，若世衞未來30天內不承諾做出改進，美國將永久停止向世衞撥款，並重新考慮美國在世衞的成員身份。中國外交部表示，美方試圖誤導公眾抹黑中國，企圖利用中國話題來推卸責任。

美國政府與藥廠Moderna合研的新冠病毒疫苗，首階段臨床試驗取得正面成果，將於未來數個月展開第二及第三期人體試驗，期望疫苗明年初能推出市場；而紐約市長白思豪則計劃6月上旬啟動首階段經濟重開計劃。

數據方面，英國4月請領失業金人數按月增加85.65萬人至209.7萬人，高於預期增加67.65萬人。英國第一季按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率為3.9%，預期為4.4%。德國5月ZEW經濟景氣指數為正51，預期為正32。

油價表現反覆，紐約原油期貨現時每桶報32.15美元，升0.33美元或1.04%；倫敦布蘭特期油報34.62美元，跌0.19美元或0.55%。