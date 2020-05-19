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外電報道，據法庭文件，瑞幸咖啡董事長陸正耀旗下公司已對瑞信提訴，要求瑞信就涉嫌違反一項已被加速的5.32億美元(約40.79億港元)貸款安排中的職責作出賠償。

報道指出，Haode Investment申請禁制令，以禁止該行在香港以外的任何司法管轄區啟動法律程序。

文件顯示，瑞信於4月3日代表其香港分行、高盛、巴克萊、中金公司、海通國際投資和摩根士丹利發出強制性提前還款事件通知。

Haode正尋求法院宣布瑞信在4月3至17日發出的有關貸款安排下的要求無效，因此沒有出現違約事件。