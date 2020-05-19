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今日 15:46 國際財經

疫苗臨床試驗正面 歐股早段靠穩

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美國新冠病毒疫苗取得正面成果，加上憧憬全球封城措施有望放寬，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時34分，英國富時100指數報6077點，升29點或0.48%；德國DAX指數報11156點，漲97點或0.88%；法國CAC 40指數報4513點，升15點或0.35%；意大利富時MIB指數報17466點，漲65點或0.38%。道指期貨暫報24649點，升142點。

美國政府與藥廠Moderna合研的新冠病毒疫苗，首階段臨床試驗取得正面成果，將於未來數個月展開第二及第三期人體試驗，期望疫苗明年初能推出市場；而紐約市長白思豪則計劃6月上旬啟動首階段經濟重開計劃。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾周二將出席國會參議院銀行委員會的聽證會，他在預先準備好的講稿中重申，局方承諾採用一切可行的工具，致力維持市場正常運作，並會為有需要人士提供資金，以應對新冠肺炎疫情的影響。

英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員鄧雷羅(Silvana Tenreyro)表示，關於負利率貨幣政策委員會尚未排除任何政策工具，而負利率對歐洲將產生積極影響。

數據方面，英國4月請領失業金人數按月增加85.65萬人至209.7萬人，高於預期增加67.65萬人。英國第一季按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率為3.9%，預期為4.4%。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報32.75美元，升0.93美元或2.92%；倫敦布蘭特期油報35.29美元，漲0.46美元或1.32%。

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