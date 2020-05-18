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今日 04:23 國際財經

紐約期油重越30美元 創兩月新高

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新冠肺炎疫苗研發有正面消息，市場揣測經濟重啟速度加快，原油需求可望上升，國際油價周一顯著造好，創下兩月新高，紐約期油價格重上30美元水平。

紐約6月期油收市升2.39美元或8.1%，每桶報31.82美元，是3月11日以來最高。較活躍的7月期油收市升2.13美元或7.2%，每桶報31.65美元。倫敦布蘭特7月期油收市升2.31美元或7.1%，每桶報34.81美元，同樣創下3月11日以來最高。

Price期貨高級分析員Phil Flynn表示，經濟前景轉俏，原油需求有望上揚，對油價有直接刺激作用。

紐約6月期油將於周二結算，市場此前憂慮因儲存設施將近飽和，交易商可能像上月般，在即月合約結算前最後一刻不計價拋售，令到價格跌至負值。S&P Global Platts分析部主管Chris Midgley相信，隨着油價升至現水平，有關憂慮紓緩，投機沽空盤平倉，擴大了油價升勢。

Midgley指出，美國石油企業近月取消逾1000億美元的頁岩油資本開支計劃，可能有更多頁岩油商破產離場，意味當地產量短期內不會再大幅上揚；反而，石油出口國組織與盟國(合稱OPEC+)仍有剩餘產能，隨時可作出產量調節，重新掌控油價走勢，成為經濟復甦下的受惠者。

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