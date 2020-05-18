國際財經

新型肺炎疫苗測試數據結果樂觀，加上油價大幅上升，帶動美股周一高開後輾轉擴大升幅，道指踏入尾段一度升逾1000點，收市仍能保持超過900點的升幅，創6周以來最大單日升幅。航空及相關股份大幅反彈。納指升勢則相對較弱。

道指收市報24597點，升911或3.85%；稍早時高見24708點，升幅達到1023點。標普500指數收市報2953點，升90點或3.15%；納指收市報9234點，升220點或2.44%。聯合航空股價抽高21.13%，達美及西南航空都攀升超過13%，美國航空也上揚9.18%。波音躍升12.86%，為表現最強的道指成分股，雷神彈高9.80%。油股跟隨油價造好，埃克森美孚和雪佛龍分別攀升7.96%和5.31%。

Moderna:疫苗人體試驗初步結果正面

美國製藥商Moderna宣布初步人體疫苗試驗結果，在第一階段人體試驗中，45個參與者全數成功產出新冠病毒抗體，為疫情試驗再添佳音。

Moderna表示，接下來或於7月起展開第三階段試驗，若潛在疫苗有效且符合安全性，最快可能於明年初投入市場。

鮑威爾料經濟不會陷大蕭條

聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)周日在CBS《60分鐘時事雜誌》新聞節目訪問中認為，美國經濟需要一段時間才能全面恢復，可能要到明年年底，但不會陷入大蕭條的困境，並有信心應對目前的經濟逆境。他將於周二與財長努欽出席參議院聽證會，就3月底落實的2.2萬億美元救市方案作證；周四將在聯儲局主辦的「聯儲局傾聽」(Fed Listens)活動上致開幕詞。

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