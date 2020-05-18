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朱克伯格促中國互聯網監控模式接軌西方

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Facebook (fb)行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)周一表示，關注到有些國家仿效中國的做法，對互聯網作出監控，他稱中國的監控方式極度危險。

朱克伯格出席一項活動時指出，全球國家因應政府不同的價值觀，趨向採取兩套截然不同的互聯網監管模式，這是令人擔心的發展趨勢。

朱克伯格認為，西方國家應該爭取讓中國的監控模式更加民主，並與西方國家的模式接軌，加強保護個人私隱，最終使全球只有一套監管模式。

朱克伯格以往也曾就中國的互聯網監控模式發表評論。

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