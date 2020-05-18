國際財經

社交平台Facebook一項調查結果顯示，在新冠肺炎疫情期間暫停營業的美國中小型企業之中，有三分之一預計，當經濟重啟後不會恢復營業。

Facebook與世界銀行及經濟合作與發展組織(OECD)，聯合進行多項市場調查，當中針對8.6萬名中小企東主、經理及僱員的調查結果發現，暫停營業的中小企之中，有三分之一打算永久倒閉；對於在暫時停業期間停職的僱員，只有不足一半的東主稱，將會重新聘請同等數目的僱員。

不過，受訪的中小企普遍認為，一旦經濟重啟後，經濟復甦路徑將比原本預計的更加廣泛。