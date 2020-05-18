國際財經

德國總理默克爾及法國總統馬克龍周一舉行視像會議，商討歐盟抗疫刺激計劃，兩人同意以歐盟名義成立復甦基金，向資本市場籌措5000億歐羅，以便向成員國提供貸款。

默克爾稱，德國此前不贊同以歐盟名義舉債的構思，但由於疫情嚴重，只能以此方式籌資。不過，有關方案預料引起北歐成員國的反應。馬克龍承認，單是德法兩國贊成，不代表27個成員國全部都會同意，預期歐盟委員會將提出其建議。歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)歡迎德法有關提議。

根據兩國建議，27個成員國可以按照其在歐盟的比重，從資本市場籌措資金以重振經濟。默克爾表示，德國願意承擔基金的27%資金，與現時承擔比率相若。她認為，基金屬於一次性出資，資金在一段長時間後須償還。

兩國元首指出，基金可以從歐盟預算取得撥款，以協助受到疫情重創的行業與地區。在抗疫政策方面，德國與法國採取不同立場。法國代表南歐國家的利益，極力遊說保守國家包括德國，聯手發行歐洲共同債券抗疫。外界認為，默克爾同意以借貸撥款援助，與早前德國不認同發行共同債券的立場已有不同。

歐盟委員會上月提議推出總值2萬億美元的刺激經濟計劃，包括尋求在債務市場融資3200億歐羅。