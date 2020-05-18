國際財經

新型肺炎疫苗測試數據結果樂觀，加上油價大幅上升，帶動美股周一高開後輾轉擴大升幅，道指踏入中段漲逾800點，與標指的升幅都超過3%，納指升勢則相對落後。

截至本港時間晚上約11時58，道指報24511點，升826點或3.49%；稍早時高見24552點，升幅達到867點。標普500指數現時報2952點，升88點或3.09%；納指現時報9229點，升215點或2.39%。陶氏(DOW)股價抽高10.38%，暫時為表現最佳的道指成分股。波音和雷神分別上揚10.15%和7.98%。迪士尼反彈6.82%。油股跟隨價造好，埃克森美孚和雪佛龍分別攀升6.83%和5.97%。

Moderna:人體疫苗初步試驗結果正面

美國製藥商Moderna宣布初步人體疫苗試驗結果，在第一階段人體試驗中，45個參與者全數成功產出新冠病毒抗體，為疫情試驗再添佳音。

Moderna表示，接下來或於7月起展開第三階段試驗，若潛在疫苗有效且符合安全性，最快可能於明年初投入市場。

鮑威爾料經濟不會陷大蕭條

聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)周日在CBS《60分鐘時事雜誌》新聞節目訪問中認為，美國經濟需要一段時間才能全面恢復，可能要到明年年底，但不會陷入大蕭條的困境，並有信心應對目前的經濟逆境。他將於周二與財長努欽出席參議院聽證會，就3月底落實的2.2萬億美元救市方案作證；周四將在聯儲局主辦的「聯儲局傾聽」(Fed Listens)活動上致開幕詞。

美元顯著回落，ICE美滙指數報99.64，下滑0.76%。歐羅抽升0.78%，報1.0903美元；英鎊都躍升0.83%，報1.2207美元。不過，美元兌日圓向好，報107.26日圓，上漲0.18%。

各國陸續解封，市場預期將進一步刺激燃料需求，推動油價上升。紐約6月原油期貨現時每桶報32.92美元，升11.86%；倫敦布蘭特期油報35.45美元，漲9.08%。