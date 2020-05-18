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昨日 23:01 國際財經

疫苗佳音油價升 美股飆近800點

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新型肺炎疫苗測試數據結果樂觀，以及油價上升，帶動美股顯著上升近800點。

截至本港時間晚上約11時，道指報24458點，升773點或3.27%；標普500指數報2947點，升83點或2.92%；納指報9232點，升218點或2.42%。

美國製藥商Moderna宣布初步人體疫苗試驗結果，在第一階段人體試驗中，45個參與者全數成功產出新冠病毒抗體，為疫情試驗再添佳音。

Moderna表示，接下來或於7月起展開第三階段試驗，若潛在疫苗有效且符合安全性，最快可能於明年初投入市場。

聯儲局主席鮑威爾將於周二與財長努欽出席參議院聽證會，就3月底落實的2.2萬億美元救市方案作證；周四將在聯儲局主辦的「聯儲局傾聽」(Fed Listens)活動上致開幕詞。

各國陸續解封，市場預期將進一步刺激燃料需求，推動油價上升。紐約原油期貨現時每桶報32.7美元，升3.27美元或11.11%；倫敦布蘭特期油報35.2美元，漲2.7美元或8.31%。

歐股方面，英國富時100指數報6001點，升201點或3.47%；德國DAX指數報10947點，漲481點或4.6%；法國CAC 40指數報4461點，升183點或4.29%；意大利富時MIB指數報17238點，漲386點或2.29%。

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