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【看圖測市】英國央行考慮負利率 英鎊/美元創七周新低

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上周五（5月17日）美國公布的4月零售銷售按月大跌16.4%，較預期跌幅12%更差。市埸對於美國經濟衰退的擔憂加劇，刺激了避險情緒，加之上周三（5月13日）美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示儘管他對經濟增長持悲觀看法，但當前沒有考慮負利率政策，美滙指數於上周整體呈上升趨勢，全周升幅達0.61%。

另一邊廂，英國脫歐進度停滯不前，同時英國央行首席經濟學家霍爾丹（Andy Haldane）於周日（5月17日）表示，在疫情造成經濟嚴重滑坡之際，英國央行正在更緊迫地評估非常規貨幣政策選項，其中包括負利率的可行性。英鎊/美元在上周連續5日均錄得下跌，今早（5月18日）更進一步跌至1.2077，創自3月26日以來的7周新低。

值得留意的是，英國將於周二（5月19日）14:00及周三（5月20日）14:00 分別公布其3月就業人數變動以及4月消費物價指數（CPI），若英國經濟數據繼續轉差的話，英鎊/美元或有機會繼續下探1.2000關口位置。

技術分析方面，英鎊/美元曾於4月中旬及4月底兩度升至1.2650附近均受阻回落，並於5月6日跌破上升通道底部支持，形成新的小型下降通道。由於英鎊/美元已維持窄幅波動一段時間，後市滙價較大機會繼續呈向下趨勢，繼而挑戰1.2000，甚至是1.1890水平（由3月20日低位1.1409至4月14日高位1.2645上升浪的61.8%斐波那契回吐水平）。

交易策略方面，我們根據5月5日策略於1.2380建立的英鎊/美元買盤（上望1.2570，跌穿1.2350止損）已於1.2350平倉，虧損30點。短期內待英鎊/美元回升至1.2180-1.2200區域沽出，下望1.1900，升穿1.2230止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

 

 

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