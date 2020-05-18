國際財經

部分國家地區疫情趨穩，加上歐洲將批准瑞德西韋作治療藥物，歐洲股市中段持續上揚，道期漲逾300點。

截至本港時間傍晚6時15分，道指期貨暫報23866點，升350點。英國富時100指數報5926點，升126點或2.18%；德國DAX指數報10758點，漲293點或2.81%；法國CAC 40指數報4372點，升94點或2.22%；意大利富時MIB指數報17080點，漲228點或1.36%。

意大利、西班牙及英國單日新增死亡人數均下跌。其中英國單日新增170人死亡，是當地自3月23日宣布封城以來最低。西班牙過去一日有87名患者死亡，是兩個月以來，單日死亡人數首次少於100宗。意大利單日有145人不治，亦是自當地封城以來最低。

另外，歐洲藥品管理局主管Guido Rasi表示，可能在未來幾天初步批准美國吉利德生產的瑞德西韋作為新冠肺炎治療藥物。

歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩表示，受新型冠狀病毒打擊，歐羅區經濟最早可能要到明年才能回到大流行前的水準，歐洲央行準備好在必要時調整工具。

油價急漲，紐約原油期貨現時每桶報31.5美元，升2.07美元或7.03%；倫敦布蘭特期油報34.24美元，漲1.74美元或5.35%。