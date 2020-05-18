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今日 17:36 國際財經 即巿股評

【環宇搜股】彈散未轉勢 匿埋無閉翳

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今日18號禮拜一，五窮月過咗一半，依然未見股市大散，但聯儲局唔再死撐，主席鮑威爾相信，經濟受創程度嚴重，失業率可能升至25%。

五窮月未算太窮，尤其今日港股先低後高升過百點，美股道指期貨更曾彈升逾四百點，因為鮑公昨日受訪不單講失業率可能升至25%，同時亦稱增加資產購買規模，意味聯儲局上周五資產負債表擴到近七萬億唔喺盡頭，於是股市又再次馬照跑，舞照跳。

大市反彈，五窮月唔窮，正如衛生防護中心咁講，千萬唔好掉以輕心，放下防護裝備四圍行，因為連聯儲局聖路易斯聯儲局透過計算模型，估算美國次季GDP有機會大縮48%(圖一)，經濟唔掂，股市又點會有運行，故此判斷都喺過去兩周一樣，非金礦股可以全線沽出。(詳情亦可睇番上周五EJFQ 彈完都係等散 買貨不用心急)

就算最新公布港股將同股不同權股份納入恒指，恒指依然可以好頹，原因在於中美貿易戰升級，人民幣想強都難，按目前人仔走勢(圖二)，加上避險帶動，美元進一步走強踩低人仔，筆者更擔心人民幣離岸價會貶穿7.2兌一美元，恒指又點會好過！

山東黃金表現失禮

金價創逾七年高位，下個大關是1800美元，港股之中本欄叫做最睇好隻山東黃金(01787)，今日也創新高，但實情喺相當失禮，今年只升37%，泊埋美國金礦股ETF GDX，旗下首15大升幅成分股聞聞地都最少飆四成(圖三)，在此希望山東黃金有靈性，撻行副偈追番國際同業。

最後，上周收到讀者曾生電郵，希望中長線吸納納指ETF QQQ，正如上文所講，大市未跌完，加上納指預期市盈率達27.6倍(圖四)，估值明顯頗高下，現價不值得中長線吸納。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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