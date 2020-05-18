國際財經

歐洲部分國家地區疫情有平穩趨勢，除意大利股市外，歐洲股市早段普遍漲逾2%。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報5931點，升131點或2.26%；德國DAX指數報10704點，漲239點或2.29%；法國CAC 40指數報4369點，升91點或2.14%；意大利富時MIB指數報16988點，升136點或0.81%。

道指期貨暫報23848點，升331點。

意大利、西班牙及英國單日新增死亡人數均下跌。其中英國單日新增170人死亡，是當地自3月23日宣布封城以來最低。西班牙過去一日有87名患者死亡，是兩個月以來，單日死亡人數首次少於100宗。意大利單日有145人不治，亦是自當地封城以來最低。不過，法國自上周全國局部解封以來，疫情持續反彈，過去一日再多483人死亡。

美國聯儲局主席鮑威爾接受外電訪問指出，假設並無出現第二波新型冠狀病毒爆發，美國經濟可以在下半年開始復甦，但全面復甦可能要等到疫苗面世，美國人才放心回復正常經濟行為。

歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩表示，受新型冠狀病毒打擊，歐羅區經濟最早可能要到明年才能回到大流行前的水準，歐洲央行準備好在必要時調整工具。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報31.1美元，升1.67美元或5.67%；倫敦布蘭特期油報33.77美元，漲1.27美元或3.91%。