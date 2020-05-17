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鮑威爾料美國經濟全面復蘇 須待疫苗面世

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美國聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟可能要延至明年才可以有較顯著的復蘇，因為全面復蘇有賴新冠肺炎疫苗成功研發。

哥倫比亞廣播公司(CBS)周日播放鮑威爾接受訪問時的部分片段。他在片段內表示，美國經濟將會復蘇，但可能需一段時間才可發生，包括可能要到明年較後時間才可以有顯著反彈。

鮑威爾認為，如果疫情沒有第二波的大爆發，經濟在今年下半年將呈現持久有力的反彈，但要全面復蘇，民眾必須對外出有完全的信心，而有關情況可能要待疫苗面世後才會出現。

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