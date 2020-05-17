國際財經

美國股市上周表現欠佳，道瓊斯指數跌逾2%。展望本周，市場五大焦點首推聯儲局主席鮑威爾出席國會作證的事宜，其次是經濟數據，然後是零售股的業績消息。

具體而言，市場關注的第一個焦點，是鮑威爾在周二出席參議院銀行委員會，與財長努欽一同更新政府對於經濟刺激措施的評論。同時，聯儲局周三公布4月議息紀錄，也是市場關注事宜。

鮑威爾上周出席活動時曾經對經濟作出分析，被視為較之前更悲觀，也提出國會宜撥出更多資金刺激經濟。

第二個焦點是一連串的經濟數據。美國方面，最受關注的數據是上周首次申領失業救濟人數。市場預期，有關數值可能少於250萬人，反映經濟局部重開後、失業情況有所緩和。

除了美國外，市場也關注英國數據。該國本周將公布上月失業率、零售銷貨值與通脹等數據。有關數據將反映3月底開始封城措施後，當地經濟的表現。市場預期，零售值將下跌至少15%，而油價大跌則可能導致通脹偏軟。

第三個焦點是美國零售巨擘的業績。本周公布業績的零售巨擘包括沃爾瑪、家得寶、Lowe’s、Target、Kohl’s與百思買等。數據將反映美國消費者在封城措施時期的消費模式，以及受惠的商戶。

第四個焦點是油價。紐約6月期油將於周二結算。市場關注會否一如5月期油結算時出現大跌，甚至跌至負值的情況再發生。美國商品期貨委員會已經警告，不排除期油再跌至負值。

第五個焦點是新興市場減息。土耳其與南非的央行將於周四議息。市場預期兩國央行將決定減息，應對滙率近期急挫的情況。