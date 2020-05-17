今日 01:09
國際財經
外電報道，阿聯酋航空(Emirates)因應新冠肺炎疫情，計劃裁減3萬個職位以削減成本。有關數量相當於10.5萬個僱員的三成。
同時，該公司考慮加速原定的空巴A380機的退休安排。
國泰首4月蝕45億 前景極暗淡
今日信報
7．21警無早防範 激化勾結指控
恐致流動性緊絀 負利率弊大於利
信析
｜
今日信報
港股「劣幣驅逐良幣」
陸永
｜
今日信報
環球前景堪虞 炒新經濟股最掂
恒昇
｜
今日信報
Hong Kong will be loser in Sino-U.S. Cold War
Mark O'Neill｜ EJ Insight
夏季「吃醋養生」
李思齊教授｜ 信健康
中醫遙距診症平台
StartupBeat
雙匯發展配股集資不多於70億人幣
重要通告 ｜ 昨日 18:20
商務部堅決反對美國濫用出口管制措施
中國財經 ｜ 昨日 17:36
Wetland 2期加推70伙 折實最平488萬
地產新聞 ｜ 昨日 17:18
OMA by the Sea暫沽123伙
地產新聞 ｜ 昨日 17:59
中國駐以色列大使官邸死亡
時事脈搏 ｜ 昨日 16:34
兌吧首季新簽合約額增近兩倍
重要通告 ｜ 昨日 18:35
OMA by the Sea沽200伙
地產新聞 ｜ 昨日 21:28
10屋苑周末日成交連續六周雙位數
地產新聞 ｜ 昨日 18:33
魏建國:中國今年有望成全球第一大消費市場
中國財經 ｜ 昨日 15:28
華為鲁勇:全力支持中國運營商建設全球最好的5G網絡
中國財經 ｜ 昨日 17:38
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞