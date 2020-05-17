國際財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在網誌表示，本港經濟目前仍然嚴峻，上季GDP按年收縮8.9%，是有紀錄以來最差的季度，本季情況仍然未許樂觀，並指3月份的失業率已升至4.2%，相信4月份失業率將無可避免會更大幅度攀升。而當局將全面落實預算案中提出的各項利民紓困措施，在一萬元現金發放計劃方面，相信可在6月底開始接受登記，最快於7月中便會收到款項。

陳茂波指，將與超過二十家的參與銀行正式簽署合約，透過他們和香港郵政發放款項。按目前的進度，相信可在6月底開始接受登記。如果透過電子方式經銀行登記，並以個人戶口收款，將最快於7月中便會收到款項。

陳茂波稱，在預算案提出的百分百擔保中小企特惠貸款，上月已接受申請。截至上星期，在短短3個多星期內，香港按揭證券有限公司已收到超過2500宗申請，涉及貸款額超過44億元。不少業界或企業均反映，計劃有助他們緩解燃眉之急。

他還說，政府早前宣布推出810億元「保就業」計劃，透過向僱主提供有時限的財政支援，協助他們保留員工。計劃將於下星期接受申請，相信可一定程度緩解失業情況。

陳茂波表示，在採取防疫措施時，必須要在有效防疫和穩定經濟之間取得適當平衡、張弛有度，要保障市民健康，也要讓正在掙扎求存的企業有活下去的機會，這也是保護香港經濟元氣的關鍵要素。但是，更關鍵的是穩定的社會環境。當經濟轉差已是切膚之痛、入骨之傷，仍然主張「攬炒」是不負責任，損人不利己的行徑，這可能才是香港經濟復甦的最大障礙。