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美眾院通過3萬億美元紓困案

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美國民主黨控制的國會眾議院，以208對199票，表決通過民主黨提出的3萬億美元經濟紓困方案，但預料無法在共和黨控制的參議院通過。

今次紓困方案的金額高於過去四輪經濟紓困方案的總和，議案當中包括5000億美元援助州政府、再度向國民及家庭成員派發現金，以及向醫療工作者及防疫前線人員提供資助。

美國總統特朗普和共和黨早前都已表明拒絕支持民主黨的方案，特朗普更曾形容方案「送院前已證實死亡」。共和黨控制的參議院亦已經表明反對有關議案，聲言一旦送至參議院即「見光死」。

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